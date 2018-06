Busreiziger fraudeert met sms-ticket 08 juni 2018

De politie controleerde woensdagmiddag samen met controleurs van De Lijn busreizigers. Dat gebeurde aan de busterminal van het station en aan de bushalte 'De Appel' in het centrum van Kortrijk. In totaal werden 633 reizigers gecontroleerd op 32 bussen. Slechts één iemand was niet in orde met zijn vervoersbewijs. Hij had fraude gepleegd via het sms-ticket. De politie voerde woensdag ook verkeerscontroles uit op de Overzetweg in Marke, in de Gentsesteenweg in Kortrijk en in de Rollegemseweg in Rollegem. In totaal werden 152 bestuurders en hun voertuig grondig gecontroleerd. Drie bestuurders hadden geen geldig rijbewijs bij zich en vijf waren niet in orde met hun keuring. De politie kondigt meer soortgelijke controleacties aan in de toekomst. (AHK)