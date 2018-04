Burger King opent op 24 april FASTFOODKETEN INVESTEERT 1,4 MILJOEN EURO PETER LANSSENS

10 april 2018

02u40 0 Kortrijk Er zijn meer details vrijgegeven over de komst van Burger King, nabij het winkelcentrum Ring Shopping. Burger King opent er op dinsdag 24 april de deuren. De inrichting vergt een investering van 1,4 miljoen euro.

Het voormalige Quick-restaurant in de Ringlaan, op de parking van het Ring Shopping, heropent na een herinrichting als Burger King. Het is de eerste vestiging van de Amerikaanse fastfoodketen in Zuid-West-Vlaanderen.





"Er gaan 45 personeelsleden aan de slag, terwijl we ook 30 studenten inzetten", zegt Ariane Goossens van communicatiebureau Whyte. "Een groot deel van het personeel is al gevonden, maar de recrutering loopt onverminderd verder. We kiezen voor Kortrijk omdat het een hippe en aantrekkelijke centrumstad is. Er zijn geen speciale openingsacties straks. Het gamma van Burger King in Kortrijk is identiek als dat in andere vestigingen", aldus Ariane Goossens. Er wordt een stormloop verwacht op de nieuwe Burger King. De Amerikaanse fastfoodketen is wereldwijd vooral bekend voor de Whopper. Die hamburger bestaat uit een boven open vuur gegrilde rundvleesschijf, een sesambroodje, mayonaise, sla, tomaat, augurken, ketchup en uienringen. Burger King kiest bewust voor de rand van Kortrijk en niet voor het centrum van de stad.





Drive in

"Burger King is er ideaal gelegen, aan de belangrijke invalsweg ring rond Kortrijk. We kunnen zo zowel de shoppers van het winkelcentrum (3,5 miljoen bezoekers per jaar, n.v.d.r.), de bezoekers aan de stad en de passanten van de nabijgelegen autosnelweg E17 vlot bedienen", zegt Dirk Lammens, marketingverantwoordelijke van Burger Brands België. "Burger King spreekt vooral 16- tot 25-jarigen aan. Al vallen onze gerechten ook zeker bij andere generaties in de smaak. We leggen namelijk de klemtoon op kwaliteit en versheid van producten. Zo worden onze verse groenten iedere dag in het restaurant zelf gesneden. We leggen geen perimeter vast rond een restaurant, maar we zien dat elk Burger King-restaurant klanten uit de wijde omgeving aantrekt. We verwachten hetzelfde voor het nieuwe restaurant in Kortrijk, zonder evenwel een specifiek richtcijfer voor ogen te houden. Of er nog Burger Kings in West-Vlaanderen komen? Daar geven we voorlopig geen commentaar op", aldus nog Dirk Lammens. De nieuwe vestiging in Kortrijk is na Antwerpen, Charleroi, Oudergem, Luik, Namen en Brugge de zevende in ons land. Burger King in de Ringlaan (R8) 36 in Kortrijk zal zeven dagen op zeven open zijn, telkens van 10.30 tot 23 uur. Er is ook een drive-in. Die heeft dezelfde openingsuren, met uitzondering van vrijdag en zaterdag. Dan is de drive-in telkens tot 1 uur 's nachts open, voor late eters."