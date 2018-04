Burger King opent deuren 24 april 2018

02u32 0 Kortrijk Wie als eerste een Whopper wil proeven in het eerste Zuid-West-Vlaamse restaurant van de Amerikaanse fastfoodketen Burger King, is vanaf vandaag welkom op de parking van het winkelcentrum Ring Shopping.

Het vroegere Quick-restaurant werd er grondig vernieuwd, wat een investering van 1,2 miljoen euro vergde. Het restaurant biedt met 425 vierkante meter plaats aan 148 klanten en heeft ook een drive-in. Er werken dertig medewerkers en dertig studenten, onder leiding van Geert Hontis.





Freestyle machines

Ook opvallend zijn het moderne decor, de zes bestelschermen en de 'freestyle machines', waarmee ruim honderd combinaties frisdranken mogelijk zijn.





Het is de negende Burger King in ons land, na Antwerpen (twee), Luik (twee), Charleroi, Oudergem, Namen en Brugge. Burger King in de Ringlaan 36 (R8) in Kortrijk is dagelijks open van 10.30 tot 23 uur. De drive-in is op vrijdag en zaterdag ook tot 1 uur open. (LPS)