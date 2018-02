Burger King komt naar Kortrijk FASTFOODKETEN ZOEKT 50 PERSONEELSLEDEN PETER LANSSENS

07 februari 2018

02u27 0 Kortrijk Quick aan het winkelcentrum Ring Shopping wordt omgevormd tot een Burger King. Het wordt na Brugge de tweede vestiging van de Amerikaanse fastfoodketen in onze provincie. Wie van de eerste Kortrijkse Whoppers wil proeven, kan dat vanaf midden april. Burger King zoekt 50 nieuwe personeelsleden in Kortrijk.

Het Quick-restaurant in de Ringlaan, op de parking van het winkelcentrum Ring Shopping in Kortrijk, sluit op 28 februari om na een totale herinrichting midden april te heropenen als Burger King. Het wordt na Antwerpen, Charleroi, Oudergem, Luik, Namen en Brugge de zevende vestiging van Burger King in ons land en de eerste in Zuid-West-Vlaanderen. De 25 personeelsleden die momenteel in Quick aan de slag zijn in Kortrijk, blijven aan boord. "We kunnen nog geen exacte openingsdatum meegeven, maar we zijn voor de nieuwe Burger King in Kortrijk nu al op zoek naar 50 extra krachten, waarvan de helft vast personeel en de helft studenten", zegt Shana Van Den Broeck van Burger Brands België.





Groter en lekkerder

Er wordt een stormloop verwacht op de nieuwe Burger King. De Amerikaanse fastfoodketen is wereldwijd bekend voor de Whopper. Dat is een hamburger die uit een onder vuur gegrilde rundvleesschijf, een sesambroodje, mayonaise, sla, tomaat, augurken, ketchup en uienringen bestaat. "De nieuwe Burger King zal meteen veel volk lokken, want heel wat fastfoodliefhebbers zullen de eerste Kortrijkse Whoppers willen proeven", zegt Quick-klant Laurenz Dendauw (32) uit Lauwe. "Zo'n Whopper is groter en lekkerder dan wat Quick serveert. Ik weet hoe een Whopper smaakt, want ik ging al enkele keren naar Burger King in winkelcentrum Euralille in Rijsel."





McDonald's

Hoe McDonald's tegenover de komst van Burger King staat, is onduidelijk. De concurrerende hamburgerketen had enkele jaren geleden een gewaagd plan om een nieuwe vestiging te bouwen naast Quick op de parking van het Ring Shopping, maar dat ging niet door. McDonald's zit in Kortrijk in de Kennedylaan, naast de bioscoop Kinepolis. Eigenaar François Bouillon was gisteren niet bereikbaar.





Het Ring Shopping kijkt reikhalzend uit naar de komst van de Amerikaanse fastfoodketen. Burger King kiest voor die locatie omdat het winkelcentrum zo'n 3,5 miljoen bezoekers per jaar over de vloer krijgt, het vlot bereikbaar is via de ring rond Kortrijk (R8) én je er gratis parking hebt. "We zijn erg tevreden dat Burger King komt, het bevestigt dat we goed bezig zijn", zegt shoppingmanager Bruno Devriese. "Ons winkelcentrum en Burger King gaan elkaar versterken", aldus Devriese.





Burger King houdt op woensdag 7 en donderdag 8 maart jobdagen, in de Werkwinkel van de VDAB in de Lekkerbeetstraat in Kortrijk.





Solliciteren: jobs@burgerking.be, www.burgerking.be of via een online advertentie die vanaf vandaag op de website van de VDAB te vinden is.