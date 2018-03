Burgemeester in San Francisco 20 maart 2018

02u31 1

Vincent Van Quickenborne (Open Vld) is deze week niet in Kortrijk. De burgemeester zit op uitnodiging van de hogeschool West-Vlaanderen (Howest) in San Francisco in de Verenigde Staten, waar tot vrijdag 23 maart de Game Developers Conference plaatsvindt.





Dat is de hoogmis van de gamingindustrie. Howest is er prominent aanwezig, want de hogeschool is met de opleiding Digital Arts and Entertainment (DAE) de 'beste gameschool ter wereld'. Er volgen momenteel zo'n 900 studenten DAE, in het gebouw The Level op Kortrijk Weide. 84 procent van de studenten die in DAE afstuderen, vinden werk. Niet enkel in de gamingindustrie, maar ook in animatie- en filmstudio's.





Vlaams minister van Media Sven Gatz (Open Vld) is eveneens in San Francisco, waar onder meer de uitbreiding van het fiscale gunstregime tax shelter naar de gamingindustrie wordt besproken. Schepen Rudolf Scherpereel (N-VA) is tot eind deze week waarnemend burgemeester in Kortrijk. Van Quickenborne is vrijdagmorgen terug.





(LPS)