Buren organiseren verjaardagsfeestje 100-jarige die geen familie meer heeft Alexander Haezebrouck

28 februari 2019

16u00 0 Kortrijk Marie-Louise Cornu uit Heule is donderdag 100 jaar geworden. Een dag die niet zomaar voorbij kon gaan, maar de kersverse eeuwelinge heeft geen familie meer en dus besloten haar buren en verzorgers een verrassingsfeestje te organiseren. “Velen van ons komen dagelijks langs bij Marie-Louise”, vertellen ze.

Ze werd volledig overdonderd, Marie-Louise Cornu op haar honderdste verjaardag toen plots een tiental buren, mantelzorgers en verplegend personeel van het AZ Groeninge opdaagden om haar verjaardag te vieren. Overmand door emoties en ook de plotse drukte zorgden ervoor dat ze al snel de sofa opzocht om even te gaan liggen. “Maar ik ben wel heel blij met wat ze gedaan hebben voor mij”, vertelt een erg heldere Marie-Louise uit de Jakob Vandervaetstraat in Heule. “Voor mij persoonlijk is dit geen speciale dag, ik denk vooral op mijn vrienden. Dat ik zo oud zou worden dat is niet iets dat me heeft bezig gehouden, je denkt daar niet op. Ik ben nog erg fris van geest, alleen willen mijn gewrichten niet meer mee.” Marie-Louise woont op haar leeftijd nog alleen thuis, maar heeft vaak gezelschap. “Ik kom elke dag twee keer langs”, vertelt mantelzorger Paul Meurisse (81) uit Izegem. “Ik ken Marie-Louise al zestig jaar van toen ik bankdirecteur was. Het is een hele lieve dame die al sinds ze zestien maanden oud was in dit huis woont. Haar ouders zijn vroeg gestorven, daarom is ze met haar echtgenoot in haar ouderlijk huis blijven wonen. Haar echtgenoot stierf zo’n 30 jaar geleden, ze hadden geen kinderen.” Marie-Louise woont graag in het huis. “Al ben ik het liefst zoveel mogelijk buiten”, vertelt ze. “Ik geniet ook van de jonge voetballertjes die hier vlak achter mijn huis voetballen in de academie van Kv Kortrijk, ik geef ze af en toe wat snoepjes. Het meest trieste aan zo oud te zijn is dat iedereen rondom mij verdwijnt. Waarom blijf ik als enige achter?”

Tientallen kaartjes na oproep in uw krant

Marie-Louise Cornu belandde in december op de revalidatiedienst van het AZ Groeninge in de Reepkaai met een elleboogfractuur. Daar deed ze de harten smelten van haar verpleegsters. “Voor haar verjaardag hebben we een klein zoekertje geplaatst in Het Laatste Nieuws om zoveel mogelijk kaartjes te sturen voor haar verjaardag. Daar is ontzettend veel respons op gekomen van overal in Vlaanderen. Dat is heel mooi.” Verder komen heel wat buren bijna elke dag op bezoek. “Ik kom elke avond ongeveer een uurtje langs bij Marie-Louise”, vertelt buurvrouw Christine Desmet (54). “Ik steek haar dan rond 21 uur in haar bed. Overdag belt ze ook af en toe om te vragen dat ik eens langs kom, ik doe dat met heel veel plezier.” Ook schepen van bevolking Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) kwam de 100-jarige feliciteren met bloemen en een fles drank. “Zo kan je je nog eens goed laten gaan”, lachte de schepen. “Wat deze buren doen voor die vrouw is ongelooflijk, zoveel warme mensen dat is fantastisch.” Kortrijk telt 19 inwoners die 100 jaar of meer zijn, zes daarvan wonen in Heule maar Marie-Louise is de enige die nog alleen woont. In mei wordt zuster Rachel uit Heule 105. Zij verblijft in huize Sparrenhof in Heule.