Buitenlanders kunnen ongestraft foutparkeren in Kortrijk Buitenlanders ontsnappen aan GAS-boetes Peter Lanssens

10 december 2018

19u23 0 Kortrijk Buitenlanders die in Kortrijk fout parkeren en een GAS-boete krijgen, zijn niet verplicht om te betalen. “Het is niet afdwingbaar, omdat er geen Europees verdrag is”, zegt Parko-directeur Jean-Paul Vandewinckele.

Buitenlanders parkeren vaak fout, zoals op het Casinoplein om een voorbeeld te geven. Je mag er met je wagen enkel in de voorziene vakken staan, wat niet altijd gebeurt. Vooral Fransen merken het niet op. Een onderbroken aslijn in het midden van het plein waarschuwt chauffeurs nochtans. Parkeerwachters van het parkeerbedrijf Kortrijk (Parko) treden op door een GAS-boete uit te schrijven. “Die buitenlandse overtreders krijgen vorderingen, in de hoop dat ze de administratieve geldboetes betalen, maar ze zijn niet verplicht omdat er geen inningsgrond is”, legt Jean-Paul Vandewinckele uit. “GAS-boetes zijn gemengd strafrechterlijk van aard, wat nog niet erkend is in het buitenland. Dat is niet enkel in Frankrijk zo, maar overal. Je kan dat oplossen door een Europees verdrag te laten ondertekenen, maar dat gebeurde nog altijd niet. Het is aan de federale overheid om dat te regelen. Je zou ondertussen wel telkens tot onmiddellijke inning kunnen overgaan. Dat valt in de praktijk niet te organiseren voor onze parkeerwachters. Zo’n systeem is onwerkbaar. Want dan moet je wachten tot de buitenlandse foutparkeerder in kwestie weer bij zijn auto aankomt. En als hij of zij geen geld (genoeg) op zak heeft, moet je er mee naar de bank.”

6.000 GAS-boetes

Parkeerwachters schrijven sinds februari 2015 GAS-boetes voor foutparkeerders uit in Kortrijk, om de politie te ontlasten. Met een boete van 58 euro worden overtredingen bestraft zoals te dicht bij een bushalte staan, parkeren waar verbodsborden staan of parkeren op een weg met een witte streep in het midden. Wie fout parkeert of buiten de toegelaten tijden in het winkelwandelgebied aan het rijden is, krijgt ook een GAS-boete van 58 euro. Daar staan camera’s met nummerplaatherkenning. Met een GAS-boete van 110 euro worden zwaardere inbreuken bestraft zoals parkeren op een trottoir, fietspad of zebrapad of parkeren zonder vereiste kaart op een plaats voor personen met een beperking. Er werden in 2017 in Kortrijk 6.000 GAS-boetes voor foutparkeren uitgeschreven. Het aandeel buitenlanders is onbekend.

Binnenlandse Zaken

“Ik kan daar geen sluitend antwoord op geven”, zegt sanctionerend ambtenaar Marjolijn Gousseau. “Foutparkerende buitenlanders worden niet altijd opgeschreven door de parkeerwachters omdat het nu toch tot niets leidt. Want we kunnen hen inderdaad niet dwingen tot betalen. Al zijn er ook wel buitenlanders die vrijwillig betalen, als ze een vordering krijgen”, aldus Gousseau. “Het probleem is gekend, we werden hierover al door tal van steden en gemeenten gecontacteerd”, bevestigt Wim Dries (CD&V), burgemeester van Genk en voorzitter van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG). “Het probleem oplossen vergt inderdaad bilaterale akkoorden, maar ik heb niet de indruk dat de federale overheid er actief mee bezig is. Hoe we het in afwachting kunnen oplossen? Door toch onmiddellijk te innen of bijvoorbeeld met wielklemmen te werken. Welk bedrag Vlaanderen precies misloopt hierdoor, weet ik niet”, aldus Wim Dries.