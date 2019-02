Budastraat dicht voor verkeer Peter Lanssens

26 februari 2019

De firma Spriet uit Izegem werkt op woensdag 27 februari in de Budastraat met een kraan, ter hoogte van huisnummer 14. De straat is die dag dicht voor het verkeer. Dat zal een invloed hebben op de doorstroming in hartje Kortrijk. Fietsers en gemotoriseerd verkeer volgen een omleiding via de Kapucijnenstraat en de Broelkaai, die beide op die dag wijzigen van rijrichting. Voetgangers hebben wel doorgang in de Budastraat.