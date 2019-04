Budastraat dag dicht, verkeer volgt omleiding Peter Lanssens

01 april 2019

De Budastraat in hartje Kortrijk sluit weer een dag voor het verkeer. Deze keer is dat op dinsdag 2 april, ter hoogte van huisnummer 27. De fietsstraat sluit omdat er die dag een kraan op het wegdek gezet moet worden. Fietsers volgen een omleiding via Dam, Korte Kapucijnenstraat, Kapucijnenstraat en Budastraat, in beide richtingen. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via Dam, Korte Kapucijnenstraat, Kapucijnenstraat en Budastraat