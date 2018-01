Budascoop lokt 45.515 bezoekers 02u46 1

De bioscoop Budascoop in de Kapucijnenstraat ontving in 2017 45.515 bezoekers. Dat is een stijging van 8 procent in vergelijking met 2016 en een nieuw record. Topfilms waren LaLaLand in januari, Jackie, Moonlight en Lion in februari, Dunkirk in juli, Cargo in september en Le Fidèle in oktober. Kunstencentrum Buda brengt 54 vertoningen per week. De stijgende interesse heeft te maken met de toename van het aantal filmtitels, de eenmalige vertoningen en het steeds diversere aanbod met vooral Europese films. Er zijn ook meer randevenementen zoals de kinder- en jeugdfilms van Winter Wonderland in de kerstvakantie. Buda lanceerde ook een nieuw abonnement voor jongeren onder de 30 jaar, goed voor vijf films voor 30 euro. Er gingen al 260 jongerenabonnementen de deur uit. (LPS)