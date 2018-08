Budabrug weer hersteld 01 augustus 2018

Kortrijk De Budabrug is volledig hersteld sinds gisterenavond.

Het zag er gisternamiddag niet goed uit. De brug stond toen een paar uur geblokkeerd open, waardoor er dus ook geen wegverkeer door kon. De problemen begonnen vorige week donderdag. De Budabrug zat toen muurvast, nadat het staal was uitgezet door de hitte. De brandweer werd opgetrommeld om de brug af te koelen met Leiewater, maar het bluswater sijpelde binnen in de kelderruimte met de elektromechanica en zorgde daar voor een technische storing. Enkel schepen met een hoogte van minder dan 4,50 meter konden onder de brug door.





De hinder voor de scheepvaart viel nog mee, omdat de meeste schepen die langs de Budabrug varen kleiner zijn. Maandag startten de herstellingswerken en gisteren gingen die verder. "Rond 15 uur was de schade aan de elektromechanica hersteld", zegt Claudia Van Vooren van de Vlaamse Waterweg. "Toen de werklieden daar de brug wilden testen, door ze een paar keer open en dicht te doen, blokkeerde de brug opnieuw. We hebben meteen alles op alles gezet om de brug helemaal te herstellen, en rond 18.30 uur is dat eindelijk gelukt." De brug is nu dus weer volledig operationeel. (JME)