Budabrug wéér defect 06 maart 2018

De Budabrug was maandagmiddag even defect. De tafelbrug over de Leie, tussen de Buda- en Overleiestraat, ging zomaar op en neer. Slagbomen bleven dicht zonder dat er een schip op komst was. De politie sloot de brug anderhalf uur af. "Het was een elektromechanisch defect. Een technische ploeg loste het snel op. De brug kon vanaf 14 uur weer worden bediend", zegt Claudia Van Vooren, woordvoerster van De Vlaamse Waterweg. Toch was de frustratie groot. Niet enkel bij automobilisten, maar ook bij omliggende handelaars en bewoners.





De Budabrug kampte de voorbije vijftien maanden al ruim vijftig keer met technische problemen. Dat was goed voor meer dan 200 uur hinder voor de scheepvaart en meer dan 17 uur hinder voor het wegverkeer. De defecten gaan van kapotte slagbomen tot een camera die het soms laat afweten. De brug kwam er in het kader van de Leiewerken en opende eind januari 2015. (LPS)