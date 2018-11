Budabrug voor de zoveelste keer defect 17 november 2018

02u25 0 Kortrijk De Budabrug in Kortrijk had gisteren weer kuren. 's Morgens bleven de slagbomen drie uur lang naar beneden door een foutmelding. Toen dit euvel werd verholpen, dook meteen een tweede probleem op: de brug bleef omhoog.

Het was vloeken gisterenmorgen voor al wie de Budabrug in Kortrijk moest oversteken. De slagbomen bleven dicht door een defect tussen 7 en 10 uur. "Wellicht ontstond een probleem met het drukniveau van de hydraulische mechaniek na een lek", verklaart Claudia Van Vooren van De Waterweg.





"De afgelopen weken hebben we dat probleem wel vaker gehad. Alleen konden we het probleem dan erg snel oplossen. Deze keer was dat dus niet het geval." De Budabrug werd gereset en om 12.15 uur leken de problemen van de baan. "Daarna wilden we de brug testen. Maar eens ze omhoog was, ging ze niet meer naar beneden." De technische dienst van De Waterweg was gisteren een hele dag in de weer om het probleem op te lossen. De Budabrug kampte sinds de opening drie jaar geleden al verschillende keren met een defect. De slagbomen moesten al vervangen worden. Ook afgelopen zomer was de brug een aantal dagen stuk. (AHK)