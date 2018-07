Budabrug defect tot midden volgende week DONDERDAG VAST DOOR HITTE, NU DOOR TECHNISCHE STORING ALEXANDER HAEZEBROUCK EN JOYCE MESDAG

28 juli 2018

02u44 0 Kortrijk Nadat donderdag de Budabrug muurvast zat door de hitte, duikt een nieuw probleem op. Het bluswater dat werd gebruikt om de brug af te koelen zorgde voor een technische storing. Nu kan de brug niet meer omhoog tot midden volgende week.

De Budadrug in Kortrijk, die op en neer kan voor de scheepvaart, kwam donderdag al vast te zitten. Het metaal was uitgezet door de hitte, met alle gevolgen van dien. De brandweer kwam langs om de brug af te koelen met water uit de Leie. Een deel van het bluswater is echter in de kelderruimte onder de brug terechtgekomen, waar alle elektromechanica zit. Gevolg: kort na de bluswerken bleek de Budabrug helemaal defect te zijn. "We hebben alles gedaan volgens de instructies van De Vlaamse Waterweg", zegt Piet Beirlaen van de hulpverleningszone Fluvia. "Blijkbaar is de brug niet zo waterdicht als men dacht. Heel vervelend natuurlijk. Voor ons was dat ook een beetje een vreemde opdracht. We zijn daar uiteindelijk toch zo'n zes à zeven uur bezig geweest met enkele mensen. Dat is allemaal voor niks geweest."





Weinig hinder

De Vlaamse Waterweg neemt de brandweer niks kwalijk. "Niemand had verwacht dat het water in die kelder kon insijpelen", zegt woordvoerster Claudia Van Vooren. "We vermoeden dat er iets schort aan de riolering, en dat er vroeg of laat problemen zouden zijn geweest, bij overvloedige regenval bijvoorbeeld. We gaan in elk geval onderzoeken wat er is fout gelopen, maar onze eerste prioriteit is nu het herstel van de brug."





Vanaf maandag worden de herstellingswerken uitgevoerd. Verwacht wordt dat de brug midden volgende week weer operationeel zal zijn. "De hinder zal nog meevallen", zegt Van Vooren. "Schepen lager dan 4,5 meter kunnen sowieso onder de brug varen. Schepen die groter zijn, varen normaal niet via Kortrijk omdat onder meer de brug in Wevelgem nog niet verhoogd is en ze daar dus ook niet onderdoor kunnen."





Extreme warmte

De reputatie van de Budabrug is niet al te best. De brug is sinds 2015 operationeel, en was al enkele malen eerder defect. Op sociale media gaat elk mankement van de Budabrug dan ook vlot over de tongen. Dat de brug wel wat beter bestand mocht zijn tegen hoge temperaturen, werd bijvoorbeeld geopperd. "De brug is nochtans voorzien op hoge temperaturen", zegt Claudia Van Vooren. "Er is aan elke brug een marge van 30 millimeter voorzien, wat op zich voldoende móet zijn. Maar we hebben metingen gedaan vlakbij de brug, en donderdag liepen de temperaturen op tot 44 graden. Dat is extreem warm. Dat de brug nu opnieuw enkele dagen defect is, staat dus los van eerdere voorvallen", zegt van Vooren.