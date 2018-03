Budabrug andermaal defect 08 maart 2018

02u45 2

De Budabrug was woensdagochtend enkele uren defect. De tafelbrug over de Leie had al voor de tweede keer deze week kuren, want ook afgelopen maandag waren er problemen. Hierdoor waren er opnieuw ellenlange files en was het Buda-eiland alweer even echt een onbereikbaar eiland, tot ongenoegen van veel buurtbewoners en handelaars. "We vinden het zelf ook ontzettend vervelend", zegt Claudia Van Vooren, woordvoerster van De Vlaamse Waterweg. De Budabrug ging woensdag rond de middag weer open. Er wordt grondig onderzocht wat er nu precies schort aan de brug. De Budabrug kwam er in het kader van de Leiewerken en opende eind januari 2015 en verbindt de Overleiestraat met de Budastraat.





(LPS)