Budabrug andermaal defect, met video Verkeer rijdt zich vast op Overleie

Peter Lanssens

04 december 2018

08u38 0

De Budabrug op Overleie heeft weer kuren. De tafelbrug, die de Overleiestraat met de Budastraat verbindt, blijft sinds vanmorgen vroeg omhoog staan. Chauffeurs, zoals forains die met hun kraam naar de winterfoor in opbouw op de Grote Markt willen, rijden zich bijna vast. Ook fietsers en voetgangers vloeken. “Ik moet naar de stationsbuurt. Omdat de brug niet werkt, dreig ik er mijn bus te missen, om me naar mijn werk in de Delhaize in Zwevegem te brengen”, foetert Lisa Haezebrouck (23) uit Overleie in Kortrijk. “Ik rep me naar de Noordbrug hier verderop, ik zal me moeten haasten. Niet leuk voor de mensen die naar hun werk willen. Doe er eindelijk iets aan, aan al die defecten”, aldus Lisa Haezebrouck. De brug, drie jaar geleden geopend, was al tientallen keren defect. De vorige keer was midden november. Er waren eerder vooral problemen met het drukniveau van de hydraulische mechaniek van de Budabrug, na lekken. Het is nu nog wachten op uitleg van De Vlaamse Waterweg.