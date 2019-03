Brouwerij Vander Ghinste maakt film over 127-jarige geschiedenis: “We zijn nog op zoek naar oldtimer van vóór 1960" Joyce Mesdag en Charlotte Degezelle

07 maart 2019

17u17 0 Kortrijk Bellegemdorp wordt volgende woensdag heel even teruggekatapulteerd naar vorige eeuw. Productiehuis Clementine uit Roeselare brengt er de 127-jarige geschiedenis van brouwerij Omer Vander Ghinste tot leven voor een bedrijfsfilmpje. Dertig figuranten zullen er kledij uit die tijd dragen. “We zijn nog op zoek naar een oldtimer van vóór 1960”, zegt Barbara Dejonghe van Clementine.

Omer Vander Ghinste richt in 1892 brouwerij Omer Vander Ghinste op in Bellegem. Hij maakt reclame via glasramen van ‘Omer Vander Ghinste’ in de lokale cafés. Een serieuze investering in die tijd. Omer besluit om zijn eerstgeboren zoon óók Omer te noemen, zodat de naam van de brouwerij nog een generatie langer verzekerd blijft. Intussen zijn we al vijf generaties verder, en de vijfde Omer in rij zwaait binnenkort de plak in de Bellegemse brouwerij. Een prachtverhaal, beseffen ze ook bij Omer Vander Ghinste, en daarom besloten ze een bedrijfsfilm te laten maken waarin dat verhaal tot leven komt. Geen suffe bedrijfsfilm van dertien in een dozijn, maar een échte, weliswaar heel korte, historische film, die Bellegem even terug naar de vorige eeuw katapulteert.

Omer voor iedereen tijdens de opnames

“De film gaan we gebruiken om ons verhaal te vertellen aan klanten en leveranciers en op sociale media”, zegt marketingman Nicolas Degryse. “Wij hoeven geen verhaal te bedenken, we hébben een verhaal dat ons merk meer dan eer aandoet. Dan lijkt het maar logisch dat we daar iets mee doen.” De opnames vinden woensdag plaats. “We hebben dertig figuranten geselecteerd”, zegt Barbara Dejonghe van productiehuis Clementine. “We zullen hen in samenwerking met een stilist in kleren stoppen in de stijl van begin vorig eeuw. We hebben intussen ook al een fiets uit die tijd gevonden, maar we zijn nog op zoek naar een oldtimer van vóór 1960 die we even mogen gebruiken. De beloning? Er is Omer voorzien voor iedereen, dus we rekenen erop dat mensen die meewerken dat doen uit sympathie voor het biertje.”

Voor Clementine is het een dankbare opdracht. “We krijgen heel uiteenlopende opdrachten”, zegt Barbara. “Maar als we enkel bedrijfsfilms in beschouwing nemen, dan is dit toch wel een minder ‘klassieke’ opdracht. Bij de meeste bedrijfsfilms brengen we een bedrijfsverhaal via traditionele interviews en beelden van in productiehallen. Hier hadden we al een prachtverhaal om mee te beginnen.”

Dezelfde kerktoren

In de bedrijfsfilm komt Bellegem uiteraard uitvoerig in beeld. “We zijn momenteel bezig om een stockagemagazijn te bouwen op bedrijvenzone De Pluim in Zwevegem, zodat we hier op onze site in Bellegem meer ruimte vrij kunnen maken voor het brouwproces”, zegt Nicolas Degryse. “We vinden het belangrijk dat Omer Vanderghinste omwille van de geschiedenis in Bellegem kan blijven. Het is ook een goede zaak voor de sterkte van ons merk: een brouwerij die nog steeds bier brouwt onder dezelfde kerktoren als 127 jaar geleden, dat is charmant.”

Brouwerij Omer Vanderghinste is vooral bekend van de bieren Omer, Bockor en Triple Lefort. Vorig jaar werd de recordhoeveelheid van 100.000 hectoliter voor het eerst in de geschiedenis van het bedrijf overschreden.