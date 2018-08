Brouwende broers mikken hoog met 'Julia' MATHIEU (31) EN THIBAUT (29) KLAAR VOOR STREEKBIERENFESTIVAL JOYCE MESDAG

14 augustus 2018

02u35 2 Kortrijk Vandaag en morgen kunnen bierliefhebbers maar liefst 220 biertjes van 47 verschillende brouwerijen proeven op het 18de Internationaal Streekbierenfestival. De brouwende broers Mathieu (31) en Thibaut (29) Lateur stellen er hun aperitiefbiertje 'Julia' voor.

Thibaut begon al op zijn zestiende in de kelder van zijn ouders met het brouwen van bier. Hij was amper oud genoeg om zélf bier te drinken. Maar het was hem niet om het bier zelf te doen, maar om het brouwproces. Hij zou later biochemie studeren. Thibaut had destijds niet de bedoeling zijn brouwsels -hoe geslaagd ook- ooit te commercialiseren. Tot zijn oudere broer Mathieu vorig jaar zin kreeg om een eigen bedrijf op te starten, en wel iets zag in die bakken talent van zijn broer. 'The Belgium Brew Brothers' was geboren. "We hebben zijn allerbeste recept uitgekozen om met het merk 'Julia' uit te pakken. Thibaut is dus het brein achter onze brouwsels, ik houd me meer met het financiële aspect bezig", zegt Mathieu. "Mijn vrouw Julie Claerbout (29) hebben we erbij gehaald omwille van haar grafische talent, en haar broer Emmanuel (27) omwille van zijn exportervaring in zijn job in de sigarenbranche."





Licht en fruitig

Aan allerhande biertjes geen gebrek in ons land. Honderden kelders en garages zijn intussen al omgebouwd tot minibrouwerijen waarin hobbybrouwers zich uitleven in de hoop een nieuwe 'heilige graal' te brouwen. Is er wel nog plaats voor 'Julia'? "We denken dat we een verfrissend aperitiefbiertje hebben geproduceerd waar we echt mee kunnen verrassen. Dankzij de fruitige citrustoetsen, de zachte afdronk en de beperkte bitterheid van Julia is ons biertje érg toegankelijk. We proberen met het design van ons Italiaans degustatieglas ook te benadrukken dat het in de eerste plaats een lekker aperitief is, en dan pas een bier." Julia heeft een laag alcoholpercentage van 5,7 procent. "Een bewuste keuze. Nochtans, hoe lager het alcoholpercentage, hoe moeilijker om er een lekker eindresultaat van te maken. Maar de consument is niet meer op zoek naar zware bieren waar je meteen dronken van wordt, de bierliefhebber wil verschillende drankjes kunnen degusteren."





Klanten leren kennen

De broers staan te trappelen om hun biertje voor te stellen op het Streekbierfestival in Zwevegem. "We hebben ons biertje gelanceerd op 7 juli vorig jaar, te laat dus voor de vorige editie van het Streekbierenfestival. Zodra het kon, hebben we ons voor de editie van dit jaar ingeschreven. Zo willen we ons profileren in de regio, en het festival is voor ons ook een ideale gelegenheid om onze klanten te leren kennen. De eerste keer dat we iemand aan een tafeltje ons biertje zagen drinken, dat gaf zó'n machtig gevoel."