Bromfietster gewond nadat ze wil spookrijden op R8 Alexander Haezebrouck

03 maart 2019

22u31 0 Kortrijk Een bromfietster is zondagavond gewond geraakt bij een verkeersongeval op de R8 ter hoogte van de afrit Kortrijk Noord. De bromfietster was de R8 in de verkeerde richting opgereden en werd geraakt door een Audi.

“Ik reed in de richting van Kuurne toen plots een motorfiets voor mij opdook”, vertelt de bestuurder van de Audi. “Die moet De R8 in de verkeerde richting zijn opgereden en ging aan het spookrijden. Ik heb de bromfiets nog proberen te ontwijken maar werd verblind door de lichten van de bromfiets.” Uiteindelijk raakte de Audi de bromfiets met zijn zijkant. De bestuurster van de bromfiets kwam ten val en werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht. “Ze was bij bewustzijn en zei dat ze naar Bavikhove moest, dit is nu toch niet meteen de baan richting Bavikhove. Ik ben erg geschrokken, dit kon veel erger afgelopen zijn.” Door het ongeval was de afrit Kortrijk Noord een tijdlang afgesloten voor het verkeer.