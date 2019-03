Bromfietser gewond na botsing met auto op berucht kruispunt VHS

11 maart 2019

18u44

Een 17-jarige bromfietser uit Roeselare liep maandagnamiddag rond twee uur lichte verwondingen op bij een ongeval op het kruispunt van de Brugsesteenweg met de R8, op de grens van Kortrijk en Kuurne. De tweewieler kwam er in botsing met een personenwagen, bestuurd door een 27-jarige vrouw uit Kuurne. Die raakte ook lichtgewond maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Door het ongeval was er enige tijd verkeershinder op het drukke kruispunt, dat een kwalijke reputatie heeft op het vlak van (dodelijke) ongevallen. Al langer werd vanuit verschillende hoeken aangedrongen op een herinrichting van het kruispunt. Die wordt over enkele maanden gerealiseerd. Zwakke weggebruikers zullen dan maximaal beschermd worden.