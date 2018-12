Bromfiets in brand gestoken naast woning van eigenaar VHS

20 december 2018

17u10 1

Langs de Mellestraat in Heule is woensdagavond iets na acht uur een bromfiets in vlammen opgegaan. De tweewieler stond geparkeerd naast de woning van de eigenaar. In geen tijd brandde de bromfiets als een toorts, de vlammen reikten metershoog. Daarom werd onmiddellijk vermoed dat er kwaad opzet in het spel is. De brandweer had de brand snel onder controle maar de bromfiets is uiteraard helemaal verloren. De politie is een onderzoek gestart.