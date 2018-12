Broers kotmoordverdachte krijgen pak slaag van groep Russen die moord op Youlia (19) wil wreken Alexander Haezebrouck

24 december 2018

14u04

Bron: Eigen info 1 Kortrijk In de Burgemeester Reynaertstraat is vrijdagavond een vechtpartij ontstaan tussen een groep Russen en twee broers van kotmoordverdachte Mohammad M. (20). De broers werden lichtgewond afgevoerd naar het ziekenhuis. Kotmoordverdachte Mohammad M. is vandaag veroordeeld tot drie maanden cel in een andere zaak: samen met twee broers en een neef een man folterde.

De ruzie tussen de groep Russen - die met zo’n twintigtal waren - en de twee broers van de kotmoordverdachte dateert van afgelopen vrijdagavond. De broers van de kotmoordverdachte zaten rond 22.45 uur iets te drinken in Bar Luxe in Kortrijk. Het kwam tot een schermutseling tussen de groep Russen en de 22-jarige en 16-jarige broers van Mohammad . Dat opstootje escaleerde al snel buiten in de Burgemeester Reynaertstraat zelf, waarbij enkele rake klappen werden uitgedeeld. Beide broers raakten gewond en werden afgevoerd naar het ziekenhuis, één van hen bleef daar ook overnachten.

Camerabeelden

“Wellicht kan de vechtpartij in het licht geplaatst worden van de kotmoord waarbij een Russisch meisje uit Kuurne werd vermoord”, zegt Tom Janssens van het Kortrijks parket. “Er zijn veel camerabeelden en getuigen om de precieze omstandigheden van de vechtpartij te achterhalen.”

De politie pakte in totaal drie Russische jongemannen op, twee minderjarigen en één meerderjarige. Die werden al snel opnieuw vrijgelaten, nadat bleek dat één van de Afghaanse broers als eerste geweld gebruikte door en bierglas kapot te slaan in het gezicht van een Russische jongeman. Kort na de moord op Youlia Soboleva (19) liet haar familie al verstaan dat de mannen in hun familie “het hier niet zomaar zouden bij laten”.

Milde straf

Ondertussen werd vandaag ook een vonnis geveld in een zaak waarbij kotmoordverdachte Mohammad M. samen met 2 broers en een neef een andere Afghaanse man van 23 jaar folterde. Dat gebeurde op 5 augustus. Ze deden dat omdat de man een affaire had met de echtgenote van de oudste broer van Mohammad. De broers en de neef lokten het slachtoffer via Instagram naar een studentenkot van één van hen in de Sint-Denijsestraat in Kortrijk. Ze sneden zijn haar af, brachten hem messteken en snijwonden toe, sloegen hem, dwongen hem om whisky te drinken, pepers te eten, een pil in te slikken en zich volledig uit te kleden.

Ook de 22-jarige broer van Mohammad, die vrijdag gewond raakte, kwam in die zaak zijn vonnis aanhoren. Hij verscheen met een schram bovenaan de neus en twee ogen die opvallend dik en blauw zaten.

Schadevergoeding

Mohammad is veroordeeld tot Twaalf maanden celstraf waarvan drie maanden effectief. Zijn advocaat vroeg de vrijspraak maar daar ging de rechter niet op in. “Hij was de hele tijd aanwezig en heeft niets gedaan om de agressie tegenover het slachtoffer te stoppen”, zei de rechter. Zijn neef en oudste broer, die het slachtoffer de meeste slagen toebrachten, zijn veroordeeld tot acht maanden effectief en mogen absoluut geen contact hebben met het slachtoffer. De 22-jarige broer, die toegaf het slachtoffer ook een vuistslag te hebben gegeven, is veroordeeld tot vier maanden effectief. Ze moeten ook allemaal effectieve geldboetes betalen. Aan het slachtoffer moeten ze voorlopig provisioneel een schadevergoeding van 250 euro betalen.