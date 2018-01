Broer en zus zamelen 1.600 euro voor weeskinderen in 02u44 1 Peter Lanssens Bieke(29) en Jelle (32), met enkele weeskinderen op schoot. Kortrijk De oproep van broer en zus Jelle (31) en Bieke Lepla (29) uit Kortrijk om op een rekeningnummer geld in te zamelen voor een weeshuis in Thung Song in Thailand, viel niet in dovemansoren.

"De teller staat op 1.600 euro", zegt Jelle Lepla. Die mooie som ging ondertussen onder meer naar de aankoop van 1.456 pampers, 31 kilogram melkpoeder, 48 flessen hoestsiroop en medicatie tegen diarree, 52 paar kousen, 30 t-shirts en shorts, 4 ventilatoren, 16 voetballen en 2 spelletjes. "Maar het belangrijkste is dat het weeshuis een beetje aandacht krijgt. De kinderen missen vooral aandacht, warmte en geborgenheid", vertelt Jelle.





Hij en zijn zus Bieke zegden enkele maanden geleden hun huurflat op de Grote Markt in Kortrijk op. Ze trekken via de organisatie Workaway de wereld rond om zich vrijwillig in te zetten, in bijvoorbeeld schooltjes.





Ze vertoefden al in China, zitten nu in Thailand en hopen ook nog naar Colombia en Oeganda te trekken. Wanneer ze terugkeren naar Kortrijk, weten ze nog niet.





Broer en zus willen hun leven zo meer betekenis geven. Ze verloren vijftien jaar geleden hun mama Marleen Vandecappelle (40) aan een hersenbloeding. Dat maakte hun band nog sterker.





(LPS)