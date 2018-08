Broeltorens weldra rood-wit bij winst KVK ICONISCHE GEBOUWEN KRIJGEN STRAKS NIEUWE VERLICHTING PETER LANSSENS

22 augustus 2018

02u43 0 Kortrijk De Broeltorens en het Broelbrugje krijgen nieuwe monumentverlichting. Met de mogelijkheid om kleuren aan te passen. Zo kan je de torens bijvoorbeeld een rood-witte kleur geven bij een belangrijke overwinning van KV Kortrijk.

De monumentverlichting van de Broeltorens is sterk verouderd. De Kortrijkse iconen dateren uit de middeleeuwen en zijn sinds 1983 beschermd. Ze bestaan uit energierovende projectoren die een monochroom licht geven. Nu de nieuwe verlaagde Leieboorden open zijn en met de omgeving van de Broeltorens één groot plein vormen, waartussen de Leie stroomt, is de tijd rijp voor nieuwe lichtjes. Studiebureau Arcadis werkte met Lichtdesigners 8'18" uit Parijs een concept uit met een combinatie van ledtoestellen en ledstrips. De nieuwe verlichting zal niet enkel de Broeltorens, maar ook de Broelbrug aanstralen. Ook de onderkant van de brug wordt verlicht. Zo ontstaat een reflectie van het licht op het water. "Er zal standaard wit licht schijnen in een aangepaste en realistische kleurtemperatuur", zegt schepen van Onroerend Erfgoed Wout Maddens (Open Vld). "De stad kan er verder voor kiezen om de kleur aan te passen voor bepaalde gelegenheden, om een nog grotere beleving te krijgen."





Zo kunnen de Broeltorens een rode kleur krijgen op Valentijn of rood-wit bij een belangrijke overwinning van KV Kortrijk. De torens zijn telkens verlicht van zonsondergang tot middernacht om sfeervol van een terrasje op de verlaagde Leieboorden te genieten. "De nieuwe verlichting brengt toeristisch zeker een meerwaarde", vindt schepen van Toerisme Rudolf Scherpereel (N-VA). Er zijn al wachtbuizen geplaatst voor de nieuwe monumentverlichting. Enkele buizen raakten wel beschadigd tijdens de aanleg van de verlaagde Leieboorden. Er zijn daarom nu lokaal enkele putopeningen in de buurt van de Broelbrug, om de schade weg te werken. De nieuwe verlichting werkt vanaf begin september. Kostprijs van de werken en de lichten: 151.694 euro.





Energiezuinig

Het combineren van ledtoestellen en -strips is 50 procent voordeliger in verbruik dan klassieke lampen en vraagt geen onderhoud. Wat belangrijk is, want sommige lampen komen op moeilijk bereikbare plaatsen langs de waterkant. "We kiezen bewust voor zuinige ledverlichting", zegt schepen van Openbare Werken Axel Weydts (sp.a). "Onze iconen schitteren straks ook in het donker", aldus Weydts. De verlichte Broeltorens springen vaak in het oog. Zo was er al eens hilariteit op sociale media toen de torens tijdens de eindejaarsperiode al extra verlicht werden en op twee gigantische pinten bier leken. Maar de gelijkenis was niet echt treffend. Afwachten of de rood-witte KVK-kleuren straks ook in de smaak vallen bij de Kortrijkzanen.