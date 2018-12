Broelkaai dicht voor sloopwerken Peter Lanssens

14 december 2018

De firma Bosschaert uit Kortrijk zet van maandag 17 tot en met vrijdag 21 december een kraan in om het hoekpand van de Budastraat met de Broelkaai verder af te breken. De Broelkaai is volgende week dicht voor gemotoriseerd verkeer, tussen de Budastraat en Kapucijnenstraat. Het verkeer wordt via de Kapucijnenstraat omgeleid, waar de rijrichting tijdelijk wijzigt. Voetgangers en fietsers hebben doorgang. De hoek van de Broelkaai met de Budastraat wordt vernieuwd. De sloop van het hoekpand is de voorbode van een bouwproject. Er komt op de hoek een nieuwbouw met een handelsruimte beneden en drie bovenliggende flats met zicht op de Leie.