Brochure belicht Sint-Maartenskerk, toren pas

in zomer 2020 open Peter Lanssens

20 maart 2019

12u44 0 Kortrijk De toren van de Sint-Maartenskerk opent pas in de zomer van 2020 als publieke uitkijktoren. De eerste planning ging uit van oktober vorig jaar. De vertraging komt er doordat het voorziene budget om de toren toegankelijk en veilig te maken, 150.000 euro van de provincie en Westtoer en 50.000 euro van de stad, niet volstaat. Er is nu wel al een brochure over de kerk zelf.

Er zijn werken nodig om de toren als uitkijktoren voor het grote publiek open te stellen, zonder begeleiding. Zo moet de borstwering boven beveiligd worden en moeten er leuningen komen aan de draaitrappen. Aan de ingang komt verder een teller, er zal camerabewaking zijn en er komen borden met info over de kerk. Blijkt nu dat het beveiligen van de draaitrappen extra werken met zich mee brengt. Hoe precies, wordt nog onderzocht. “Het zal wat het aandeel van de stad betreft, wellicht de helft meer kosten. We willen het perfect doen, de toren moet helemaal veilig zijn”, zegt schepen van Onroerend Erfgoed Philippe De Coene (sp.a). De openstelling zal nu rond de zomer van 2020 zijn. Leuk weetje: de toren verlaten gebeurt straks achteraan de kerk omdat er halfweg een gang van de ene naar de andere kant is. Daar zie je een uniek houten rad waarin mensen liepen, om materialen naar boven te hijsen voor het herstel van de kerk, na een brand in 1862.

Blikseminslag

Er is wel al een brochure, waarin historica Greet Verschatse het verleden van de kerk toelicht. De brochure, dinsdag voorgesteld, omvat verhalen zoals de blikseminslag die de kerk in lichterlaaie zette in 1862. Ook in de brochure: uitleg over de betekenis van pilaren, beeldhouwwerk, schilderijen, edelsmeedwerk, wapenschilden en portretten. De Sint-Maartenskerk werd tussen 1390 en 1466 gebouwd. De 83 meter hoge toren duikt al van ver als baken op voor bezoekers van Kortrijk. “Het gebouw is zo krachtig, dat iedere bezoeker er persoonlijk iets aan heeft”, zegt deken Geert Morlion. “We vermoeden dat er wekelijks meer bezoekers zijn in de Sint-Maartenskerk dan dat er in het weekend volk komt naar de misvieringen. We dragen zorg voor al die passanten. De kerk is netjes, terwijl er tijdens de komende paasvakantie permanentie is. We spreken bezoekers die dat willen aan, om naar hun verhalen te luisteren.”

Brochure gratis afhalen

De kerk is elke dag open. In afwachting van de openstelling van de toren als publieke uitkijktoren, zijn er in de periode van 17 juni tot 15 september wel al begeleide bezoeken. Dat is zo tijdens weekends en feestdagen, telkens van 13.15 tot 17.15 uur, elk kwartier na het uur. Werkten ook aan de brochure mee: fotografe Kattoo Hillewaere en stadsmedewerkers Connie Janssens en Yves Debaes. De brochure gratis afhalen kan vanaf 2 april bij 1777 in het stadhuis, de Sint-Maartenskerk en de toeristische dienst in het museum 1302 in het Begijnhofpark. Wie de brochure nu al online wil lezen: https://issuu.com/communicatie_kortrijk/docs/sint_maartenskerk_brochure-voor_iss.