Brenda Lombary is nieuwe Shopping Centrum Manager in Ring Shopping Joyce Mesdag

06 december 2018

Brenda Lombary (42) uit Houthulst is de nieuwe Shopping Centrum Manager in Ring Shopping Kortrijk. Ze vervangt Bruno Devriese uit Izegem, die de functie 4 jaar op zich heeft genomen. “Ik ben tijdens mijn carrière in zowat alle verschillende takken van de retail werkzaam geweest”, vertelt Brenda. “Zo was ik District Manager bij Ubiway Retail, voor onder meer Press Shop, Relay en Leonidas, en ben ik een tijdje Merchandising Manager geweest bij Plopsaland. Je kan denken dat de afstand tussen Houthulst en Kuurne ver is, maar ik ben in mijn carrière in alle uithoeken van het land actief geweest. Dan is de afstand Houthulst-Kuurne echt niet ver.” Brenda koos voor de nieuwe uitdaging omdat het een job is met veel afwisseling. “Ik zal er proberen voor te zorgen dat handelaars en klanten tevreden zijn in het shopping centrum, dat er kwaliteitsvolle activiteiten en evenementen aangeboden worden, dat er een goeie sfeer is,… Kortom: dat klanten graag terugkeren naar Ring Shopping. Ik zie het helemaal zitten.”