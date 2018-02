Breinen achter Nubar winnen Tower Award 28 februari 2018

02u49 1

Op de Tower Awards hebben Dieter De Clercq en Gilles Verhaeghe, de zaakvoerders van Café 56, afgelopen weekend de award voor 'Handelszaak van het jaar' in de wacht gesleept. De erkenning was een van de twee nieuwe prijzen, uitgereikt door Ann-Pascale Mommerency van evenementenbureau KAPCON. De tweede was die voor 'Beste en meest actieve vereniging' en ging naar de organisatie achter de Tinekesfeesten.





De Tower Awards, een knipoog naar de Broeltorens, zetten ondernemende mensen, verenigingen of bedrijven in de kijker. De Clercq en Verhaeghe werden onder meer geloofd omwille van de activiteiten die ze organiseren in het kader van de Sinksenfeesten, en de zomerbar Nubar die afgelopen zomer voor wat extra sfeer zorgde in de stad. "We zijn enorm fier", zegt De Clercq. "Ik vermoed dat diegenen die voor ons hebben gestemd, zien dat de energie van ons afdruipt en we alles met veel goesting organiseren. We doen ons best om vernieuwende zaken te organiseren die een meerwaarde zijn voor de stad." De 'Personality Award' ging naar Carine Coigne, die op de dienst Evenementen van de stad Kortrijk werkt; communicatiebureau Think Edge werd 'Starter van het jaar'. De richting Digital Arts and Entertainment van Howest kreeg de award 'Internationalisering', kopieerzaak Kopie Koffie mocht naar huis met de award 'Beste innovatief concept' en de Merkwaardige Award was voor auteur Reinhilde Debruyne. De award voor Het Lekkerste Gerecht van Kortrijk ging naar Olivier Vansteenkiste van restaurant d'Oude Burcht, voor zijn gravalax met Albatross-likeur en Goedendag-bier. (JME)