Brass À Ville wordt stadsbistro Juste 25 januari 2018

Kortrijk Brasserie Brass À Ville in de Korte Steenstraat in het winkelwandelgebied in Kortrijk neemt op 1 april een nieuwe start als stadsbistro Juste. De nieuwe zaakvoerders worden Geoffrey Goemaere (33) en Orphée Verlinde (31) uit Marke.

Geoffrey Goemaere, chef-kok in bistro-resto De Mart in Harelbeke, en Orphée Verlinde, werkzaam in het Center Hotel in Kortrijk, zijn klaar om op eigen benen te staan. "Het kriebelt al lang, stadsbistro Juste wordt zeker ons ding", zeggen ze. "De nieuwe naam klinkt goed voor streekgenoten én Noord-Fransen en staat vooral voor een eerlijke keuken. Het gezellige interieur blijft in grote lijnen gelijk. De kaart wordt herkenbaar met klassiekers zoals karnemelkstampers en varkenswangetjes, maar krijgt ook een iets modernere toets en zal seizoensgebonden zijn. De ligging is perfect, dicht bij de Grote Markt, met veel hotels in de buurt en de parkeerhavens Schouwburg en Houtmarkt vlakbij. Iedereen is welkom. We zullen van maandag tot zaterdag doorlopend open zijn van 11.45 tot 21 uur met uitzondering van woensdag, dan is Juste open tot 16 uur. Op feestdagen en speciale gelegenheden zoals een koopzondag openen we ook op zondagmiddag", aldus Geoffrey en Orphée. Brass À Ville, vroeger gekend als Sebastopol, werd 11 jaar uitgebaat door Justin Van Marcke (37) en Rika Vermeulen (49). Justin heeft een auto-immuunziekte, waardoor hij al jaren een erg lage weerstand heeft. Het koppel verhuist eind maart naar Tenerife, omdat het microklimaat op het eiland van de eeuwige lente zijn immuniteit zal versterken. "We nemen met pijn in het hart afscheid, maar wensen de overnemers succes", zegt Justin. "We houden in maart nog een afscheidsmaand. Meer info hierover geven we later prijs, op sociale media." (LPS)