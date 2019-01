Brandweermannen Fluvia voeren actie tegen personeelstekort Alexander Haezebrouck

25 januari 2019

11u15 0 Kortrijk Zo’n 50 brandweermannen voerden vanmorgen actie aan de kazerne in Kortrijk. Ze kaarten vooral het personeelstekort aan. “De minimale dienstverlening wordt niet gewaarborgd, daardoor komt de veiligheid van de brandweermannen in het gedrang”, zegt Mathieu Godevroidt van het acod.

De brandweermannen voerden om 7.30 uur actie aan de kazerne in Kortrijk. Ze deden dat door pamfletten uit te delen aan de burgemeester die arriveerden voor de maandelijkse zoneraad waarbij de nieuwe zoneraad werd samengesteld na de verkiezingen. Het pamflet is duidelijk, Daar op staat: Door het wanbeleid van de zoneleiding is er geen vertrouwen meer en kan de veiligheid van de burger en het personeel niet meer gewaarborgd worden. “Volgens de wet moeten er altijd zes brandweermannen uitrukken bij een oproep”, zegt Mathieu Godefroidt van de socialistische vakbond acod. “Hier zijn dat structureel vier brandweermannen. Ook de zoneleiding schiet te kort. Een intern inspectieverslag in oktober vorig jaar dat vernietigend was voor de zoneleiding, wordt door de zonecommandant zomaar naast zich neer gelegd. Er moet dringend iets veranderen.” Zonecommandant Frank Maertens liet toen al weten in een open brief dat de zone nog met werkpunten kampt en die zo snel mogelijk aan te willen pakken.

Nieuwe voorzitter zoneraad: ”Er moet een duidelijk actieplan komen”

In de zoneraad van deze morgen werd een nieuwe voorzitter aangeduid. Dat is burgemeester Francis Benoit (CD&V) van Kuurne geworden. Hij kreeg voor de zoneraad ook een pamflet in zijn handen geduwd en toont begrip voor de ongeruste brandweermannen. “Het is duidelijk dat er een actieplan moet komen”, zegt Benoit. “Normaal zou in december een persoon van het kabinet van toenmalig minister van binnenlandse zaken Jan Jambon een bemiddeling opstarten. Maar net in die week is de regering gevallen en zo liep alles vertraging op tot na de Kerstvakantie. Het signaal van de sociale partners is duidelijk. We zijn ons daar ook bewust van. Samen met de sociale partners, de technische commissie van de brandweer, de beroepsbrandweermannen en de vrijwilligers moeten samenzitten. Er moeten dingen aangepakt worden, maar we kijken positief vooruit.”