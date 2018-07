Brandweerman krijgt brokstukken op arm tijdens bluswerken 16 juli 2018

02u28 0 Kortrijk Een brand heeft in de nacht van zaterdag op zondag een leegstaand pand aan de Meersstraat zwaar beschadigd. Beroepsbrandweerman Jonas Lapauw (28) uit Kuurne raakte lichtgewond aan zijn arm.

Het vuur in het huis langs de Meersstraat, een zijstraat van de Beheerstraat, werd opgemerkt rond 1.30 uur. Bart Blondeel, vrijwillig brandweerman maar ook privéchauffeur van burgemeester Van Quickenborne, had even daarvoor zijn baas thuis afgezet. "Als het brandt, krijgt de burgemeester altijd een melding", weet Bart. "Hij vroeg me om even ter plaatse te rijden en hem op de hoogte te houden. Toen ik aankwam, zag ik zo dat het een kwestie van tijd was voor de ramen het zouden begeven", zegt de man. "Dat gebeurde ook. Daarna was er geen houden meer aan." Toen de blussers arriveerden, sloegen de vlammen al door het dak. Beroepsbrandweerman Jonas Lapauw (28) uit Kuurne raakte lichtgewond aan een arm toen hij geraakt werd door brokstukken van het dakgebinte. In het pand, dat volgens omwonenden vaak bezocht wordt door krakers, werd niemand aangetroffen. Volgens het parket zou de brand accidenteel ontstaan zijn. (VHS)