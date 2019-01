Brandweerdrones zullen in primeur in Kortrijk vliegen LSI

14 januari 2019

18u57

Bron: LSI 0 Kortrijk Schrik niet als je binnenkort in de buurt van Kortrijk een drone ziet of hoort overvliegen. Vanaf dit voorjaar zullen ze bij een brandmelding meteen en autonoom naar de plaats van de melding vliegen, nog voor er nog maar één brandweerman is uitgerukt.

De brandweerzone Fluvia is voortrekker voor het gebruik van moderne technologieën bij brandbestrijding en zorgde mee voor de ontwikkeling ervan. Ook Antwerpen en Gent sprongen nadien op de kar. “Vanop het dak van de kazerne in de Doorniksesteenweg in Kortrijk zal een drone autonoom en automatisch opstijgen bij een brandmelding”, legt zonechef Frank Maertens uit. “Op weg naar de plaats van de melding en ter plaatse zal de camera van de drone beelden doorsturen naar de kazerne, de brandweerwagen en de smartphones, tablets of computers van de officieren en op die manier voor snelle, cruciale informatie en beelden zorgen, wat tijdswinst, een betere aanpak en betere hulpverlening betekent.” In een eerste fase zal de actieradius beperkt worden tot een tiental kilometer rond de kazerne. De drone zal op een hoogte van 50 tot 100 meter vliegen. Het is ook de bedoeling dat de drone na de interventie op eigen kracht terug naar de kazerne vliegt.