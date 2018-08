Brandweer rukt uit voor grasbranden in middenberm E17 07 augustus 2018

02u37 0 Kortrijk De brandweer was gisteren een tijdje bezig met het blussen van enkele middenbermbranden op de E17 in Aalbeke en net over de grens in Frankrijk.

De brandweer werd eerst opgeroepen voor een middenbermbrand tussen Aalbeke en Rekkem, die redelijk wat rook veroorzaakte. Toen die klus bijna geklaard was, kwam via de wegpolitie een bericht binnen dat er ook op Frans grondgebied branden waren, over een afstand van vier kilometer. Omdat de Franse brandweerlui met onvoldoende manschappen en materieel waren om die branden snel en efficiënt te bedwingen, reed de West-Vlaamse brandweer de grens over.





De eerste vuurhaard woedde al kort over de grens. De snelweg werd op Frans grondgebied een tijdje afgesloten in de richting van België om de brandweer toe te laten in alle veiligheid te werken. Dat veroorzaakte zware file op de snelweg. (VHS/AHK)