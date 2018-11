Brandweer ruimt steenslag in put R8 23 november 2018

02u25 0

De brandweer ruimde gisterenmorgen omstreeks 8 uur steenslag van de rijbaan in de put op de R8. Daardoor kon het verkeer tijdelijk maar over één rijstrook passeren. Hoe de steenslag daar gekomen is, is onduidelijk. Wellicht verloor de bestuurder van een vrachtwagen zonder het te beseffen een deel van zijn lading. Omstreeks 9.40 uur was al de steenslag van de baan geruimd en kon het verkeer weer over beide rijstroken passeren. (AHK)