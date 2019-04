Brandweer of ambulance in Fluviazone nodig? 0473/45 20 30 LSI

05 april 2019

19u10

Bron: LSI 0

Door een algemeen telefoonstoring bij Proximus is het noodnummer 112 tijdelijk moeilijk of niet bereikbaar. Ook de hulpverleningszone Fluvia, die actief is in Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Spiere-Helkijn, Lendelede, Ledegem, Zwevegem, Menen, Wevelgem, Wielsbeke en Waregem, deelt in de brokken. Wie dringende hulp van de brandweer of ambulance nodig heeft, kan terecht op de zonale dispatch op 0473/45 20 30. Sms’en kan ook naar het speciaal opgerichte noodnummer 8112 bellen of terecht op de app112.