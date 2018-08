Brandweer merkt zelf 's nachts woningbrand op 17 augustus 2018

In de nacht van woensdag op donderdag merkte en brandweerploeg in de Doorniksewijk in Kortrijk zelf een brand op omstreeks 1 uur 's nachts.





"De ploeg was aan het terugkeren van een andere interventie toen ze plots rook opmerkten op de bovenverdieping van een rijwoning", vertelt Jan Leenknecht van de hulpverleningszone Fluvia. De brandweermannen twijfelden niet en belden de bewoners wakker.





Ze slaagden erin om het vuur meteen te blussen, al is één kamer wel zwaar beschadigd door het vuur, de rook en het bluswater. De bewoners konden zelf op tijd hun woning verlaten en bleven ongedeerd.





(AHK)