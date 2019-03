Brandje in studio nadat kaars omver valt Alexander Haezebrouck

22 maart 2019

19u41 0

In een studio langs de Veldstraat in Kortrijk brak vrijdagavond omstreeks 18.15 uur brand uit. In een studio op de tweede verdieping was plots een kaars gevallen waardoor vuilnis, papier en nog wat andere zaken vuur vatten. De brandweer snelde ter plaatse en kon het vuur vrijwel meteen blussen. Al het materiaal dat verbrand was geraakt, brachten ze naar buiten. De brand zorgde vooral voor rookschade in de getroffen studio. Niemand raakte gewond. Door de brand was de Veldstraat een tijdlang afgesloten voor het verkeer.