Branding opent nieuwbouw 23 mei 2018

Zorgaanbieder De Branding voor volwassenen met een beperking opende een nieuwbouw in de Leeuw van Vlaanderenlaan 29 in de Sint-Janswijk in Kortrijk. De woning omvat twee appartementen voor respectievelijk zes en zeven personen. De Branding zet met het moderne huis verder in op een hedendaags en aangepast woonaanbod voor mensen met een verstandelijke beperking, in kleine groepjes. De dertien ruime kamers hebben eigen sanitair en een tv- en internetaansluiting. Er is een leefruimte die aansluit op een tuin, terwijl een andere leefruimte een dakterras heeft. Het pand is uitgerust met een lift voor oudere en minder mobiele gebruikers. Wie interesse heeft in de woonondersteuning van De Branding, met bijvoorbeeld ook een nieuw project in de Gerard Debaetsstraat in Heule: tel. 056/36.40.30 of debranding@waak.be. (LPS)