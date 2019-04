Brandbaar afval naar containerpark? Niet langer gratis! Peter Lanssens

11 april 2019

11u32 2 Kortrijk Brandbaar en te storten restafval kan niet meer gratis tot 50 kilogram in de containerparken in Kortrijk. Dat besliste gouverneur Carl Decaluwé op basis van een besluit van de Vlaamse overheid, dat minimumtarieven oplegt.

Vroeger was de regel voor brandbaar en te storten restafval gratis tot 50 kilogram en vanaf 51 kilogram 0,20 euro per kilogram. Maar de vrijstelling strookt niet met wat de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij oplegt aan steden. Het Kortrijkse retributiereglement is daarom deels geschorst door gouverneur Decaluwé. De vrijstelling is geschrapt. Je betaalt nu voor brandbaar en te storten restafval 0,20 euro vanaf de eerste kilogram.