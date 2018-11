Brand onder de motorkap 20 november 2018

02u24 1

In de Ramskapellestraat, een doodlopende zijstraat van de Elfde-novemberlaan in Kortrijk, vatte gisterenvoormiddag rond tien uur een geparkeerde auto vuur. Er ontsnapte rook van onder de motorkap. Een buurtbewoner sloeg alarm. De brandweer moest de motorkap openwrikken om de situatie onder controle te krijgen. Dat lukte snel. Intussen had de eigenaar van een voertuig dat voor de brandende Volkswagen geparkeerd stond, zijn wagen snel kunnen verplaatsen. Tijdens de bluswerken werd de Ramskapellestraat een tijdje afgesloten.





(VHS)