Brand laat geen spaander heel van pas gekochte motorhome Eigenaars hadden het voertuig nog maar enkele maanden geleden tweedehands gekocht

22 januari 2019

08u19 0

Langs de landelijke Blauwkasteelstraat in Aalbeke brandde maandagvoormiddag iets na elven een motorhome uit. Die stond geparkeerd op een privéterrein maar gelukkig ver genoeg van een woning zodat er geen gevaar op overslag was. Het was de bewoner zelf die het vuur opmerkte en alarm sloeg. Toen de brandweer arriveerde, stond de camper al in lichterlaaie. Het vuur was evenwel snel onder controle. Hoe de brand is kunnen ontstaan, is niet duidelijk. Voor de bewoners is de brand een fikse tegenslag. Ze hadden de motorhome nog maar enkele maanden geleden tweedehands gekocht. Hun zoon ging er recent nog mee op reis naar Zwitserland, meteen ook de laatste grote reis die de motorhome heeft gemaakt.