Brand in Press Shop, net na sluitingsuur OOK ROOKSCHADE IN FLATS BOVEN KRANTENWINKEL ALEXANDER HAEZEBROUCK

31 juli 2018

02u28 2 Kortrijk Een korte maar hevige brand richtte gisterenmiddag omstreeks 12.30 uur zware schade aan in de Press Shop in de Lange Steenstraat in Kortrijk. Ook de appartementen boven de winkel raakten beschadigd door de hevige rookontwikkeling. De winkelstraat werd een tijdlang gedeeltelijk volledig afgesloten.

"Ik had net een koffie besteld in Kaffee Renée net naast de Press Shop", vertelt de Oost-Vlaamse Marijke Van Haudt. "Ik hoorde plots het brandalarm luiden in het gebouw ernaast, dat gesloten was. Toen ik zag dat ook de ramen bol gingen staan van de hitte, heb ik meteen de brandweer verwittigd en iedereen in het koffiehuis aangemaand om naar buiten te gaan en afstand te nemen. Binnen de twee minuten was de brandweer aanwezig."





Ingebroken

Omdat de winkel gesloten was, moest de brandweer inbreken om binnen te geraken. "Eens we binnen waren, konden we het vuur vrij snel blussen", zegt Sebastien Lefebvre van de hulpverleningszone Fluvia. "Daarna hebben we het hele pand doorzocht om zeker te zijn dat er niemand meer binnen was in één van de appartementen boven de winkel. We vreesden dat één bedlederige dame binnen was, maar zij lag gelukkig in het ziekenhuis." Op het moment van de brand was één bewoner aanwezig. "Ik hoorde plots het brandalarm, terwijl ik aan het eten was", vertelt de man. "Toen ik naar beneden ging, zag ik de rook opstijgen", vertelt de man. "Ik heb meteen mijn gsm genomen en ben naar buiten gelopen."





Oorzaak onbekend

Hoe de brand is ontstaan, is voorlopig nog onduidelijk. Een branddeskundige van het parket kwam ter plaatse om de oorzaak te onderzoeken. De schade in de winkel is wel aanzienlijk. Ook de appartementen boven de winkel raakten beschadigd door de rook. De gerant, die de krantenwinkel Press Shop ondertussen ongeveer een jaar uitbaat, was nog maar net vertrokken. "Hij opent altijd in de voormiddag en sluit om 12 uur", vertelt de zaakvoerster van de Leonidas Cocoa winkel. "Het vuur moet ontstaan zijn kort nadat hij vertrokken is." Door de brand werden zowel Kaffee Renée als kledingzaak Promod geëvacueerd. Deze zaken bleven gevrijwaard. De Lange Steenstraat werd ongeveer een uur lang volledig afgesloten tussen de Korte Steenstraat en de Grijze Zusterstraat. Winkelcentrum K werd niet ontruimd.