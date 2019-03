Brakend achter stuur en 2,39 promille maar “niet dronken”



Al brakend achter het stuur van zijn stilstaande wagen en met 2,39 promille alcohol in het bloed. Zo trof de politie in Kortrijk op 13 oktober 2018 een automobilist aan. Het was een taxichauffeur opgevallen dat het voertuig van David P. al zigzaggend over de weg aan het rijden was. Hij belde de politie. Toen de agenten arriveerden, stond P. al stil op een parking van een carwash. Hij was aan het braken en zijn linkervoorwiel was lek, wellicht het gevolg van een botsing met een boordsteen. “Maar hij was niet dronken”, aldus zijn advocaat. De politierechter vond inderdaad dat er te weinig objectieve criteria rond dronkenschap onderzocht waren en sprak hem vrij voor dronkenschap. Ze gaf hem wel 21 dagen rijverbod en een boete van 800 euro voor de hoge alcoholintoxicatie.