Braderie in teken van WK 23 juni 2018

De driedaagse junibraderie staat in het teken van het WK in Rusland. Vandaag om 14 uur is de wedstrijd België-Tunesië. Die is in het WK-dorp op het Schouwburgplein te volgen.

Er worden zaterdag en zondag in het stadscentrum meer dan duizend WK-gadgets uitgedeeld, er zijn optredens en er is (kinder)animatie. Zo rijden meneer en mevrouw WK Voetbal op versierde elektroscooters met muziek door de straten. Er worden tienduizenden shoppers verwacht. Die kunnen ook bij occasionele handelaars terecht: op de Grote Markt en Veemarkt en in de Doornikse-, Leie- en Rijselsestraat. De binnenstad is verkeersvrij. Info: www.shopinkortrijk.be. (LPS)