Bouwafval, kattenbakvulling, oude brievenbus… massa’s zwerfvuil aan R8 Peter Lanssens

20 januari 2019

12u21 0 Kortrijk Zo’n 40 vrijwilligers ruimden zondagvoormiddag zwerfvuil op in de buurt tussen de ring rond Kortrijk, het kanaal Bossuit-Kortrijk, de spoorweg en het Guldensporenpad. Aan de R8 lag het meeste zwerfvuil met onder meer bouwafval, een oude brievenbus, kattenbakvulling en een koffiezet.

De bedoeling was om enkel Natuurtuin Desloovere, aan een doodlopend stukje van de Goedendaglaan, en de oprit naar de aanpalende R8 vrij te maken van zwerfvuil. De vrijwilligers, de opkomst was groot, ruimden ook in de wijk Nieuw Kortrijk op. Resultaat: 35 vuilniszakken vol troep. Nog enkele opmerkelijke ‘vondsten’: een afvalknijper (?), restanten van afgeschoten vuurwerk en een… string. De grootste ‘hotspot’ van zwerfvuil is onder de brug van de R8 over het kanaal. “Vooral aannemers dumpen daar vanalles, zoals bijvoorbeeld aarde op overschot na werken”, zegt terreinverantwoordelijke Thierry Meerschman van Natuurtuin Desloovere.

Beterschap

Toch is er beterschap. “In de Natuurtuin, we ruimen er wekelijks op, is het meestal in orde”, zegt beheerwerker Erik Parmentier. “En wat de omgeving van de R8 betreft: het agentschap wegen en verkeer ruimt steeds sneller op omdat we het telkens rechtstreeks melden, als het er weer eens vol zwerfvuil ligt. Ook de stad werkt trouwens goed mee aan het proper houden van de buurt”, aldus Erik Parmentier. Kortrijk Kraaknet (een groeiend netwerk van Kortrijkzanen die het zwerfvuil in hun stad niet meer kunnen aanzien, red.) rukte vanmorgen eveneens uit, in het centrum van Heule. Ook daar waren er tientallen vrijwilligers van de partij om op te ruimen.