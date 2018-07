Bouwaanvraag kunstgrasveld KFC Marke gunstig 13 juli 2018

02u32 3 Kortrijk Het schepencollege beoordeelt de bouwaanvraag voor een kunstgrasveld voor KFC Marke gunstig. Het hoofdterrein wijkt in het najaar voor een kunstgrasveld omdat de huidige slechte staat zelfs blessures bij spelers veroorzaakt en de club met 350 leden in de lift zit.

De werken duren twee maanden en kosten 650.000 euro. De stad maakt de komende jaren samen bijna 4 miljoen euro vrij om iedere provinciale voetbalclub in Groot-Kortrijk op een kunstgrasveld te laten spelen. Omdat kunstgras altijd optimaal bespeelbaar is, in welke weersomstandigheden ook. En je kan er vaker op voetballen, want de staat van het kunstgras blijft perfect. Als het huidige stadsbestuur van Open Vld, N-VA en sp.a na de gemeenteraadsverkiezingen aan zet blijft, krijgen ook volgende clubs elk een kunstgrasveld tussen 2019 en 2023: KFC Aalbeke, White Star Bellegem, Noordstar Heule, KRC Bissegem en KSV Kortrijk. Al moeten er wat Noordstar Heule en KFC Aalbeke betreft wel nog knopen doorgehakt worden. Er zijn plannen om Noordstar Heule te verhuizen. De accommodatie is ondermaats, terwijl er een parkeertekort is in de Steenstraat. Verhuizen kan eventueel naar sportcentrum Wembley in de Moorseelsestraat, waar je een kunstgrasveld kan aanleggen. Het is echter onduidelijk of daar ook een kantine, een belangrijke bron van inkomsten, kan komen. Een doorbraak wordt in 2019 verwacht. Ook KFC Aalbeke is een heikele kwestie. Daar is de eventuele komst van een kunstgrasveld nog niet uitgeklaard omdat het om bouwgrond gaat. (LPS)