Bouw mee aan fietsrouteplan 27 april 2018

De stad wil nog beter de belangrijkste fietsroutes leren kennen. "Waarom gebruik je welke route, welke kruispunten of straten vind je gevaarlijk? Geef je mening en bouw mee aan het nieuwe fietsrouteplan van Kortrijk", zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). De enquête invullen doe je op www.kortrijk.be/fietsrouteplan. Dat kan tot eind april.





In het kader daarvan is de gespecialiseerde firma SignCo deze week trouwens met een telcampagne gestart, waarbij zo'n 60 verkeerstellingen uitgevoerd worden. Het doel is om de studie te voorzien van aantallen en snelheden van fietsers en gemotoriseerd verkeer. "Objectieve data zijn heel belangrijk", aldus Axel Weydts. (LPS)