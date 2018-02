Bouw hogeschoolcampus van start OOK UNIVERSITEIT GENT INVESTEERT NABIJ MAGDALENAPARK PETER LANSSENS

01 februari 2018

02u42 0 Kortrijk Deze maand start de langverwachte bouw van de nieuwe hogeschoolcampus Penta, die 20 miljoen euro kost, nabij het Magdalenapark. Niet enkel Howest

investeert. Want vlakbij, op het domein van Houtimport Lagae, komt een onderzoeks- en expertisecentrum van de Universiteit Gent. De buurt protesteerde, uit vrees voor parkeerproblemen.





Omwonenden uit de wijk Paters Mote streden drie jaar tegen de plannen omdat ze voor parkeerproblemen en extra verkeersdrukte vrezen. Maar de kosten om verder te procederen schrikte hen af. Ze beslisten daarom in november 2017 om de nieuwe provinciale bouwvergunning niet meer aan te vechten. Hierdoor kan de hogeschool West-Vlaanderen (Howest) deze maand de bouw van de nieuwe campus Penta laten opstarten op de hoek van de Karel de Goedelaan en Sint-Martens-Latemlaan. De campus mikt op 2.000 studenten. De nieuwbouw krijgt onder meer een onthaal, klaslokalen, labo's, een studentenrestaurant, aula's, winkels en projectlokalen. "We willen een optimale verstandhouding met de buurt", zegt algemeen directeur Lode De Geyter.





Charter werfverkeer

"Zo engageert hoofdaannemer Monument Vandekerckhove zich om het charter rond werfverkeer (in Kortrijk zijn schoolbuurten sinds 1 september 2016 een uur voor de eerste bel en 30 minuten na schooltijd verboden terrein voor zwaar werfverkeer, red.) te respecteren.





Omwonenden krijgen regelmatig een brief met nuttige info. We houden ook geregeld een overleg met een delegatie van de buurt. We gaan voor een open campus, waar ook ruimte is voor initiatieven van de buurt en waar ook verenigingen de accommodatie kunnen gebruiken", aldus De Geyter. Deze maand starten voorbereidende werken met bronbemaling (waterpeil in bouwput verlagen om droog te kunnen werken, red.) en de herinrichting van de parking rond het zwembad Magdalena.





Daarna worden een achterliggend wit huis en een dubbele garage aan de Marksesteenweg gesloopt. Dat wordt gevolgd door het afgraven en afvoeren van overtollige aarde op het bouwterrein en het aanbrengen van paalfunderingen. Het bouwen en water- en winddicht maken van de nieuwbouw, ontworpen door architectenbureaus RAU uit Amsterdam en ABDM uit Zingem, is tegen de zomer van 2019 af, waarna de afwerking start. De nieuwe campus Penta opent uiterlijk in september 2020.





Productieruimtes

Deze week start ook de uitbreiding van het Industrial Design Center van Howest, aan de Marksesteenweg. De succesvolle opleidingen Industrieel Productontwerpen van Howest en Industrieel Ontwerpen van UGent campus Kortrijk kampen namelijk al een tijd met capaciteitsproblemen. Concreet wordt de ruimte tussen het Industrial Design Center en de algemene diensten van Howest dichtgebouwd, waardoor er extra plaats komt voor productieruimtes, labo's, lesruimtes en burelen van onderzoekers. De werken, uitgevoerd door Bouw & Renovatie uit Rekkem, duren tot oktober van dit jaar. Ook nieuw is dat de Universiteit Gent op de site van Houtimport Lagae - het houtbedrijf verhuist eind februari naar Moeskroen - in de Karel de Goedelaan een nieuw onderzoeks- en expertisecentrum rond het verwerken van groenten en aardappelen laat bouwen. Het centrum VEG-i-TEC zal met Cleantech ook focussen op watertechnologie. Die werken, een sloopvergunning voor enkele loodsen en een omgevingsvergunning moeten nog verkregen worden, starten in mei 2019 en zijn wellicht tegen augustus 2019 al af. Er zijn op dezelfde site trouwens al tijdelijk parkeerplaatsen aangelegd.





500 parkeerplaatsen

Uiterlijk tegen de opening van het nieuw onderzoekscentrum komen er ruim 500 permanente plaatsen. Dat moet de gevreesde parkeerdruk in de wijk Paters Mote voldoende onder controle houden.