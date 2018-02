Botsplezier voor klein en groot op BK bubbleball 19 februari 2018

02u32 0 Kortrijk Het BK bubbleball verhuist van sportcampus Lange Munte naar het voetbalterrein van het Don Boscocollege. Er worden 32 ploegen en 400 toeschouwers verwacht op zondag 29 april. "Het is én leuk om mee te doen én leuk om te kijken, want de deelnemers vliegen in het rond", zegt mede-organisator Felix Ameye.

Bubbleball is de meest hilarische vorm van voetballen. Waarbij deelnemers in een grote en doorzichtige plasieken bal alle tegenstanders proberen omver te lopen en een doelpunt proberen te scoren. De veldjes met opblaasbare wanden zijn 30 op 15 meter groot. Het Belgisch kampioenschap vindt in Kortrijk plaats, met dank aan organisatoren Felix Ameye (21) en Gilles Descamps (23). "Een wedstrijd duurt telkens twee keer drie minuten. Dat is niet lang, maar het is een fysieke sport, waarbij je makkelijk valt", zegt Felix Ameye. "De deelnemers hoeven wel geen angst voor blessures te hebben. Je zit vast in riemen en er zitten hendels in de bal om je aan vast te houden. Er kan niets fout gaan, als je het correct draagt." Het BK organiseren kost 15.000 euro. "Het is de bedoeling om break-even te draaien", vervolgt Felix Ameye. "We hadden vorig jaar vooral ploegen uit West- en Oost-Vlaanderen, maar deze keer hopen we heel België te bereiken. Het is een totaalspektakel met ook randanimatie zoals voetbaldarts, een levend tafelvoetbalspel, bubbleball voor kinderen en pool soccer. En er is een bar, terwijl dj's de hele dag in een tent draaien. Deelnemen kost 75 euro per team. Het winnende team wint een bronzen trofee van kunstenares Mie Bogaerts." Inschrijven kan vanaf 26 februari op www.bkbubbleball.be. (LPS)