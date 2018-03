Botsing vlakbij kerk 01 maart 2018

02u36 0

In de Esenstraat in Zarren gebeurde gisteren in de voormiddag een ongeval vlakbij de kerk. Een 34-jarige vrouw uit Kortrijk en een 51-jarige man uit Veurne kwamen met hun wagens met elkaar in botsing. Bij het ongeval vielen geen gewonden. (JHM)